Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

19.05.2022 17:47
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

Tuncay Şanlı ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Tuncay Şanlı ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, şampiyonluk sonrasında Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Yeni teknik adam arayışına geçen yeşil-siyahlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Ankaraspor'un teknik direktörü İlker Püren ile anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2022-2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sakaryaspor, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi

YORUMLAR
500
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yla yollarını ayırdı Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yla yollarını ayırdı 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'dan boşalan koltuk İlker Püren'e verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement