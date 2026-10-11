Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı

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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sakaryaspor'un golleri 25. dakikada Kerim Frei ve 80. dakikada Berk Ünsal'dan gelirken, İskenderunspor'un golleri 27. dakikada Ömer Gür ve 83. dakikada Hüseyin İçlek'ten geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Sakarya Atatürk

Hakemler: Sinan Özcan, Sezgin Şahbaz, Kenan Özcan

Sakaryaspor: Göktuğ Beytekin, Muhammet Ömer Çakı (Abdulkerim Canlı dk. 87), Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 69), Berk İsmail Ünsal, Kerim Frei (Hakkı Türker dk. 69), İlhan Depe, Salih Sarıkaya, Hasan Bilal (Mertcan Açıkgöz dk. 57), Evren Korkmaz, Barış Sağır

Ekinciler İskenderunspor: Muhammet Eren Kazancı, Hüseyin İçlek, Ulaş Yılmaz, Talha Erdoğan, Sevan Albay, Özgür Baran Aksaka (Mustafa Kapı dk. 38), Erbay Eker, Hüseyin Biler, Necati Genç, Ömer Gür (Berkay Güverçinci dk. 90+3), Efe Geçili (İsmail Yaşar dk. 60)

Goller: Kerim Frei (dk. 25) Berk Ünsal (dk. 80) (Sakaryaspor), Ömer Gür (dk. 27) Hüseyin İçlek (dk. 83) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Talha Erdoğan, Efe Geçili, Hüseyin İçlek, Ulaş Yılmaz (İskenderunspor), Yalçın Kılınç, Kerim Frei, Mustafa Özbaskıcı (Sakaryaspor)

Kaynak: İHA
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