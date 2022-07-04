Sakaryaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da güç depoluyor

04.07.2022 12:38
Sakaryaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da güç depoluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör İlker Püren yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Bu sabah kondisyon ağırlıklı çalışan Sakarya ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Püren, yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi.

Püren, hazırlık sürecini en verimli şekilde atlatmaları gerektiğini belirterek, "En çok merak edilen konuların başında transfer süreci geliyor. Bizim dışarının acele ettiği kadar acele etmememiz gerekiyor. Çok daha kontrollü ve ince eleyip sık dokuyarak bu süreçleri geçmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sene çok önemli oyuncu grubu vardı. Şampiyonluk yaşadılar ve birbirlerini tanıyorlar. Bu benim için çok büyük avantaj." dedi.

Birbirini tanıyan oyuncuların takımda yer almasının, diğer futbolcuların adaptasyon sürecini hızlandırdığını aktaran Püren, "Takımda eksik bölgeler var. Oralara oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Ancak hangi bölge olduğu biraz da sürece bağlı. Elimizdeki oyuncuların performanslarını sonuna kadar değerlendireceğiz. Gerekiyorsa en son transfer olsun ama doğru hamleler yapalım. Bunun üzerinde duruyorum." ifadelerini kullandı.

Püren, lige herkesin şampiyonluk parolasıyla çıktığına işaret ederek, "Bizim farklı bakış açımız var. Biz ligin en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takımı olmaya çalışıyoruz. Sürece odaklanacağız. Sürece odaklandığımız zaman da istediğini alan takım olacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Taraftarın olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Püren, onların desteğiyle maçları çok daha verimli ve coşkulu oynayacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Sakaryaspor, Abant, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, yeni sezon öncesi Bolu'da güç depoluyor - Son Dakika

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