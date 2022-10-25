Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 1 ay parkelerden uzak kalacak.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Sırbistan
Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldırından sakatlanan 34 yaşındaki oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır. Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir." denildi.
Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika
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