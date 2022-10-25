Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak

25.10.2022 15:41
Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi sonucu 1 ay parkelerden uzak kalacak.

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica, sakatlığının nüksetmesi nedeniyle 1 ay parkelerden uzak kalacak.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Sırbistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldırından sakatlanan 34 yaşındaki oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır. Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir." denildi.
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Sakatlığı nükseden Bjelica, 1 ay parkelerden uzak kalacak - Son Dakika
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