Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi

10.06.2022 12:50
Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kulübü Liverpool'un hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaçırdığı 2021-22 sezonundaki performansıyla dikkati çekti.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, kulübü Liverpool'un hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaçırdığı 2021-22 sezonundaki performansıyla dikkati çekti.

Salah, 4 kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren ancak bunlardan 2'sinde mutlu sona ulaşabilen Liverpool'un başarısında başrolü üstlendi. İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı kaldıran Liverpool, son dakikaya kadar yarışta kaldığı Premier Lig'de 2'nci oldu, Şampiyonlar Ligi finalinde de Real Madrid'e yenildi.

2021-22 sezonunda 51 maça çıkan Salah, fileleri 31 kez havalandırdı. Salah, kendisi gibi 23 golü bulunan Tottenham'dan Son Heung-min'le beraber Premier Lig Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, hem İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) hem de İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA) tarafından Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi. Salah iki ödülü de 2017-18 sezonundan sonra 2. defa kazandı.

Salah ayrıca Mısır Milli Takımı formasıyla da başarılı bir sezon geçirdi. Salah liderliğindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı. Fakat Salah'ın Liverpool'dan takım arkadaşı Sadio Mane'nin sürüklediği Senegal, penaltı atışları sonucu kupayı müzesine götürdü.

YORUMLAR
500
İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi
Kaynak: AA

Muhammed Salah, Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: Salah'ın üstün performansı Liverpool'a yetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement