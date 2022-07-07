Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu 'na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan 'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da - Son Dakika

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