Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da - Son Dakika
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Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

07.07.2022 21:28
Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

(Umutcan İşledici - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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