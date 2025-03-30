Salih Uçan: Taraftarı üzmek ayıp olurdu - Son Dakika
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Spor

Salih Uçan: Taraftarı üzmek ayıp olurdu

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Salih Uçan, Galatasaray galibiyeti sonrası taraftarlara moral verme vurgusu yaptı.

30.03.2025 01:48
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- Salih Uçan: "Bu güzel atmosferde taraftarımızı üzmek çok ayıp olurdu"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bu güzel atmosferde taraftarımızı üzmek çok ayıp olurdu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Uçan,basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Salih, "Beşiktaşlılara da güzel bir bayram başlangıcı oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Namağlup konusu aramızda konuşulan bir şeydi. Maçtan önce de konuşuldu. Bugün taktiksel olarak bir şeyler çalıştık, 4+6+0 gibi. Bu taktiğin sonucunda da golü bulduk. Rafa'nın attığı gol özellikle. Hızlı hücumu çalışmıştık. O yüzden takım adına çok mutluyuz. Namağlup şampiyonluğu da koruduk. Hem Beşiktaş camiası adına, taraftarlar adına, oyuncular arasında da çok güzel bir an olarak kalacaktır" diye konuştu.

Rakip Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına da değinen Salih Uçan, "Futbol böyle bir oyun. Daha önceden de biz deplasmanda önemli bir tarihi zafer almıştık. Hepiniz hatırlarsınız. Futbolun içinde bunlar var. Bizim de başımıza geldi. Özellikle son 2 maçta, hatta bugün de geldi. Rakip 10 kişi kaldı, üzerine gol yedik. Futbolda bunlar oluyor ama kazanmasını bildik. Son 2 maçta üst üste gelmesi bizim adımıza kötü olmuştu" ifadelerini kullandı.

Derbi maçların atmosferinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Her derbi maçı ekstra motive. Bu sene ligde istediğimiz konumda değiliz. Bu yılın içeride son derbisiydi bizim adımıza. Taraftarımıza bu güzel atmosferde üzmek çok ayıp olurdu, üzücü olurdu. Tabii ki ekstra motivasyonla çıktık maça" şeklinde konuştu.

Maç sonunda soyunma odasının da keyifli olduğunu dile getiren Salih Uçan, karşılaşmanın hakemi hakkında ise, "Hakem maçı iyi yönettiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Salih Uçan, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Uçan: Taraftarı üzmek ayıp olurdu - Son Dakika

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