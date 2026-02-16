Saliha Şahin Alman Kulübüne Karşı Oynayamayacak

Zeren Spor Voleybol Takımı'nın smaçörü Saliha Şahin, sakatlığı nedeniyle yarın Alman kulübü Palmberg Schwerin'e karşı oynayacakları CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında forma giyemeyecek.
Başkent ekibinin açıklamasına göre Sultanlar Ligi'nin 22. haftasındaki Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında sakatlanan Saliha'nın sağ bacak üst adalesinde zorlanma ve ödem tespit edildi.
27 yaşındaki milli voleybolcu, Zeren Spor'un yarın TSİ 20.00'de oynayacağı Palmberg Schwerin maçının kadrosuna alınmadı.
Saliha'nın, 21 Şubat'ta ligde Galatasaray Daikin ile oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği, maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
