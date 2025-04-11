Salihli Belediyespor Judocuları Avrupa Kuraş Şampiyonası\'nda Madalya Arıyor

Salihli Belediye Spor Kulübü sporcularından Mehmet Emin Çolakçivi, Mustafa Göde, Sultan Nur Diker ve Mürüvet Nur Özkan, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda milli takım forması altında madalya arayacak.

12-14 Nisan tarihinde Gürcistan'da düzenlenecek olan Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor'un başarılı judocuları Mehmet Emin Çolakçivi, Mustafa Göde, Sultan Nur Diker ve Mürüvet Nur Özkan, Ay-yıldızlı forma ile madalya mücadelesi verecek.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, milli takım forması ile Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda milli takım ve Salihli Belediyespor'u temsil edecek olan Çolakçivi, Göde, Diker ve Özkan'a başarılar diledi. - MANİSA