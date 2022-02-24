Salihli Razlıspor, 'Hükmen' Süper Amatör Küme'de - Son Dakika
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Salihli Razlıspor, 'Hükmen' Süper Amatör Küme'de

24.02.2022 20:49
Salihli Razlıspor, 'Hükmen' Süper Amatör Küme'de

Manisa 1. Amatör Lig Play Off müsabakasında Avşar Bilgispor'un yaşı büyük statüsünde 5'ten fazla oyuncuyu esame listesine yazdığı gerekçesiyle hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verilmesiyle, Salihli Razlıspor Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 1. Amatör Lig Play Off müsabakasında Avşar Bilgispor'un yaşı büyük statüsünde 5'ten fazla oyuncuyu esame listesine yazdığı gerekçesiyle hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verilmesiyle, Salihli Razlıspor Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Manisa 1. Amatör Lig Play Off müsabakası sonrası Salihli Razlıspor, rakibi Avşar Bilgispor'un yaşı büyük statüsünde 5'ten fazla oyuncuyu esame listesine yazdığı gerekçesiyle Manisa İl Disiplin Kuruluna itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren kurul, Avşar Bilgispor'un yaşı büyük statüsünde 5'ten fazla oyuncuyu esame listesine yazdığı gerekçesiyle hükmen 3-0 mağlubiyetine, Salihli Razlıspor'un ise hükmen galibiyetine karar verdi. Hükmen galibiyetin ardından Salihli Razlıspor, adını Süper Amatör Küme'ye yazdıran taraf oldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Futbol İl Temsilciliğinden; Salihli Razlıspor'un Avşar Bilgi Spor müsabaka sonuç tescili için yapmış olduğu itiraz, incelemiş olup, İl Disiplin Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 17 sayılı kararı ile sonuçlandırılmıştır. Karar Özeti: FMT'nın 22-d maddesi ve 2021-2022 Sezonunda Yerel Müsabakalarda uygulanacak olan esaslar dahilinde 1-a bölümünde yer alan yaş uygunluğunda belirtilen yaşı büyük oyuncu sayısının esame listesi de beşten fazla olması nedeniyle; Avşar Bilgispor'un hükmen mağlubiyetine, Salihli Razlıspor'un ise hükmen galibiyetine karar verilmiştir."

Öte yandan 8 Eylül Stadı'nda oynanan Manisa 1. Amatör Lig Play maçında normal süresi 1-1 biten maçta Avşar Bilgispor, Salihli Razlıspor'u penaltı atışları sonunda 6-5 yenmişti. - MANİSA

Salihli Razlıspor, 'Hükmen' Süper Amatör Küme'de

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Amatör Lig, Play Off, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli Razlıspor, 'Hükmen' Süper Amatör Küme'de - Son Dakika


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