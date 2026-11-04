Salim Tiryaki\'nin Çal Belediyespor\'a bağışladığı adaklık kurban statta kesildi

Salim Tiryaki tarafından Çal Belediyespor'a bağışlanan adaklık kurban, Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla statta dualar eşliğinde kesildi.

Salim Tiryaki tarafından Çal Belediyespor'a bağışlanan adaklık kurban, statta düzenlenen programla dualar eşliğinde kesildi. Kurban kesimine Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu'nun yanı sıra futbolcular ve teknik ekip de katıldı. Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, yapılan anlamlı bağıştan dolayı Salim Tiryaki'ye teşekkür ederek, "Anlamlı bağışından dolayı Salim Tiryaki'ye teşekkür ediyor, kesilen kurbanın kabul olmasını ve Çal Belediyespor'umuza hayırlı olmasını diliyoruz. Takımımızın PGL Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.