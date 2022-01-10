Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı yarın Portekiz'e gidecek

Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlayan Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı, yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 14-16 Ocak tarihlerinde Portekiz'in Parades kentinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Gaziantep'te gerçekleştirilen kamp çalışmalarıyla tamamladı.

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda iki grupta 8 ülke mücadele edecek. Milliler, A Grubu'nda İspanya, Polonya ve Hırvatistan ile birlikte yer alırken, B Grubu'nda ise İtalya, Portekiz, Slovakya ve Ukrayna bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayarak yükselme grubunu oluşturacak.

Salon Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nın şampiyonadaki grup maçları programı şöyle:

14 Ocak Cuma:

13.00 Polonya-Türkiye

14 Ocak Cuma:

19.00 İspanya-Türkiye

15 Ocak Cumartesi:

12.00 Türkiye-Hırvatistan

Karakan: "Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakan, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında son iki yıldır birçok şampiyona iptal edildi. Türkiye Hokey Federasyonu olarak tüm kategorilerdeki şampiyonalar için iptal durumuna bakılmaksızın hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda A Milli Erkek Takımı'mız Avrupa'nın en genç ekiplerinden birisi. Katılacağımız şampiyonada ülkemiz için en iyi sonucu alacağımıza eminim. Teknik kadro ve sporcularımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.