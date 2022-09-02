Süper Kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Kastamonu Belediyespor'dan Azenaide Danila Jose Carlos oldu.

Kastamonu Belediyespor, kupayı üst üste 2. defa olmak üzere 4. kez müzesine götürdü.

Kaynak: AA

Pınar Ünlü , Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbol: Kadınlar Süper Kupa - Son Dakika

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