Hentbol: Kadınlar Süper Kupa - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

02.09.2022 20:38
Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

Salon: THFHakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap ŞimşekKastamonu Belediyespor: Yaren Berfe Göker, da Silva (4), Chebbah (4), Carlos (11), Jezic (2), Bohme (1), Ceren Demirçelen (3), Kübra Sarıkaya (2), Serpil İskenderoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (1), Neslihan Çalışkan (1), Betül...

Salon: THF

Hakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek

Kastamonu Belediyespor: Yaren Berfe Göker, da Silva (4), Chebbah (4), Carlos (11), Jezic (2), Bohme (1), Ceren Demirçelen (3), Kübra Sarıkaya (2), Serpil İskenderoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (1), Neslihan Çalışkan (1), Betül Yılmaz (5)

Konyaaltı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal (1), Janeska (4), Yasemin Şahin (10), Ikhneva (5), Gakidova, Sannikova, Premovic (1), Cansu Akalın (2), Döne Gül Bozdoğan (1), Bilge Öztürk (3), Elif Sıla Aydın (4)

Devre: 18-19

İki dakika cezası alanlar: da Silva (2), Bohme (2), Jezic (2), Betül Yılmaz (2), Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediyespor), Cansu Akalın, Döne Gül Bozdoğan, Bilge Öztürk, Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Belediyespor)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

Geçen sezonun lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'la THF Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarıyı 19-18 geride tamamlayan Kastamonu temsilcisi, rakibini ikinci yarıda yaptığı sert savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla 36-31 yenmeyi başardı.

Kastamonu Belediyespor, kupayı üst üste 2. defa olmak üzere 4. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen törende Kastamonu Belediyespor'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Süper Kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Kastamonu Belediyespor'dan Azenaide Danila Jose Carlos oldu.

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Kaynak: AA

Pınar Ünlü , Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Süper Kupa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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