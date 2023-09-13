Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı - Son Dakika

Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı

Şamanlar, Peru\'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı
Son Güncelleme: 13.09.2023 14:05

Perulu Şamanlar, Neymar ve arkadaşlarını etkisiz hale getirmek için çeşitli ritüeller yaparak Peru-Brezilya maçında galibiyeti engellemeye çalıştılar. Ancak Brezilya, Marquinhos'un attığı golle karşılaşmayı kazanarak liderliğini korudu.

Neymar ve arkadaşlarını etkisiz hale getirmek için Peru- Brezilya maçı öncesi çeşitli ritüeller yapan Perulu Şamanlar, amacına ulaşamadı.

ŞAMANLAR MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Mücadele öncesinde Peru'da bir grup Şaman, Brezilyalı futbolcuların fotoğraflarını kullanarak çeşitli ritüeller yaptı ve Brezilya galibiyetinin önüne geçmek istedi. Ancak bunda başarısız oldular.

"GERÇEKTEN KEYİF ALDIM"

Maçı Brezilya 29. dakikada Marquinhos'un attığı golle 1-0 kazandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Brezilya'nın geçici teknik direktörü Fernando Diniz, "Bolivya ve Peru maçlarında göstermiş olduğumuz performanstan memnunum. Peru maçında farklı bir atmosfer vardı. Kazanmak her zaman önemlidir. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Gerçekten de keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı
Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı
Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı

Brezilya Milli Takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şamanlar, Peru'yu kurtaramadı! Brezilya maçı öncesinde yapmadıkları ritüel kalmadı - Son Dakika
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