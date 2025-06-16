Samet Akaydın nişanlandı! \'\'Makas kesmedi\'\' deyince Fener\'in eski yıldızı devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor forması giyen Samet Akaydın evlilik yolunda ilk adımı attı. Deneyimli futbolcu, Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı.

MAKAS KESMEYİNCE DEVREYE ALTAY BAYINDIR GİRDİ

Nişan törenine spor ve sanat dünyasından da pek çok önemli isim katıldı. Eski takım arkadaşını yalnız bırakmayan Altay Bayındır'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ELİNİ CEBİNE ATTI

Törende makas kesmediği sırada devreye giren Altay Bayındır elini cebine attı. Cebinden bir deste para çıkaran Altay Bayındır hepsini dağıttı.

"BİR TANESİ KALSIN TAKSİ PARASI"

Altay Bayındır'ın en son 200 lirayı tutarak "Taksi parası" dediği duyuldu. Bayındır'ın bu sözleri sonrası salonda kahkahalar yükseldi.