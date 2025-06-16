Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor forması giyen Samet Akaydın evlilik yolunda ilk adımı attı. Deneyimli futbolcu, Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı.
Nişan törenine spor ve sanat dünyasından da pek çok önemli isim katıldı. Eski takım arkadaşını yalnız bırakmayan Altay Bayındır'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Törende makas kesmediği sırada devreye giren Altay Bayındır elini cebine attı. Cebinden bir deste para çıkaran Altay Bayındır hepsini dağıttı.
Altay Bayındır'ın en son 200 lirayı tutarak "Taksi parası" dediği duyuldu. Bayındır'ın bu sözleri sonrası salonda kahkahalar yükseldi.
Son Dakika › Spor › Samet Akaydın nişanlandı! ''Makas kesmedi'' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi - Son Dakika
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