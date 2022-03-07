Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular

07.03.2022 12:47
Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular

Düzce'de Yıldız Erkek Basketbol il şampiyonu olan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol takımı Anadolu Efes-Fenerbahçe Euroleague maçını izleyip, iki takımın basketbolcuları ile bir araya geldiler.

Düzce'de Yıldız Erkek Basketbol il şampiyonu olan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol takımı Anadolu Efes- Fenerbahçe Euroleague maçını izleyip, iki takımın basketbolcuları ile bir araya geldiler.

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan turnuvada TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu basketbol takımı Yıldız Erkekler il şampiyonu oldu. Şampiyon takım oyuncuları da ödül olarak Düzceli işadamı Ömer Faruk Türkseven sponsorluğunda Anadolu Efes-Fenerbahçe EuroLeague maçını sahada izleme heyecanını yaşadı. Basketbol takımı oyuncuları ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Serhat Gündüz, akşam oynanan EuroLeague maçının ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko oyuncuları ile buluşma fırsatı yakaladı. Öğrenciler, basketbolcularla kısa süre sohbet edip öz çekim yapma fırsatı da yakaladı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Serhat Gündüz; "Öğrencilerimizin hayalini gerçekleştirmelerine destek olan Ömer Faruk Türkseven'e takım oyuncularımız ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular
Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular
Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular

YORUMLAR
500
Düzce Atletik, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor Düzce Atletik, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement