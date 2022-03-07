Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular - Son Dakika

Düzce'de Yıldız Erkek Basketbol il şampiyonu olan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol takımı Anadolu Efes- Fenerbahçe Euroleague maçını izleyip, iki takımın basketbolcuları ile bir araya geldiler.

Düzce'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan turnuvada TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu basketbol takımı Yıldız Erkekler il şampiyonu oldu. Şampiyon takım oyuncuları da ödül olarak Düzceli işadamı Ömer Faruk Türkseven sponsorluğunda Anadolu Efes-Fenerbahçe EuroLeague maçını sahada izleme heyecanını yaşadı. Basketbol takımı oyuncuları ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Serhat Gündüz, akşam oynanan EuroLeague maçının ardından Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko oyuncuları ile buluşma fırsatı yakaladı. Öğrenciler, basketbolcularla kısa süre sohbet edip öz çekim yapma fırsatı da yakaladı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Serhat Gündüz; "Öğrencilerimizin hayalini gerçekleştirmelerine destek olan Ömer Faruk Türkseven'e takım oyuncularımız ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE