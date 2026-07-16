Şampiyon Güreşçi Coşkuyla Karşılandı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Salih Yusuf Yazıcı memleketinde coşkuyla karşılandı.

Bilecik'te yetişen, güreş kariyerini Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde sürdüren Salih Yusuf Yazıcı, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kilogram 'Grekoromen Stil' kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olmuştur. Türkiye'yi ve memleketi Bilecik'i büyük bir gurur yaşatan Avrupa Şampiyonu Salih Yusuf Yazıcı memleketine dönüşünde Kayıboyu Mahallesi Muhtarı Salih Yıldız'ın organizasyonuyla Başköy'de vatandaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardından oluşturulan araç konvoyu eşliğinde Kayıboyu Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şampiyon Salih Yusuf Yazıcı için kurban kesilerek, mahalle sakinleri ve sevenleri büyük bir coşkuyla karşıladı.

"Al yıldızlı bayrağımızı göklere çekmek ve İstiklal Marş'ımızı okumak çok tarifsiz, çok güzel duygulardı"

Avrupa Şampiyonu olan Salih Yusuf Yazıcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Grekoromen U20 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Al yıldızlı bayrağımızı göklere çekmek ve İstiklal Marş'ımızı okumak çok tarifsiz, çok güzel duygulardı. Memleketime döndüğümde muhtarım, ailem ve mahalle sakinlerim beni çok güzel karşıladılar. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun" dedi. - BİLECİK