Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimi Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! İlk rakip Slovacko - Son Dakika