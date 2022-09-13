Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta maçları başladı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta maçları başladı

13.09.2022 23:53
Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı. Gecenin önemli mücadelesinde Bayern Münih sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Lucas Hernandez ve 54'üncü dakikada Sane kaydetti. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, deplasmanda Viktoria Plzen'i 2-0 ile geçti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 72'nci dakikada Mkhitaryan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Gecenin diğer maçları ve alınan skorlar ise şöyle:

Liverpool - Ajax: 2-1 Porto - Club Brugge:  0-4Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: 2-0 Sporting CP - Tottenham: 2-0

Marsilya - Eintracht Frankfurt: 0-1


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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta maçları başladı - Son Dakika

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