Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta bugün oynanan 7 karşılaşmayla başladı. Gecenin önemli mücadelesinde Bayern Münih sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Lucas Hernandez ve 54'üncü dakikada Sane kaydetti. Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, deplasmanda Viktoria Plzen'i 2-0 ile geçti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 72'nci dakikada Mkhitaryan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Gecenin diğer maçları ve alınan skorlar ise şöyle:

Marsilya - Eintracht Frankfurt: 0-1