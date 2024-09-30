Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

Şampiyonlar Ligi\'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim'de oynanacak. Heyecanlı karşılaşmalar bekleniyor.

30.09.2024 09:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Salzburg - Brest ve Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Salzburg - Brest

19.45 Stuttgart - Sparta Prag

22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain

22.00 Bayer Leverkusen - Milan

22.00 Borussia Dortmund - Celtic

22.00 Barcelona - Young Boys

22.00 Inter - Kızılyıldız

22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP

22.00 Slovan Bratislava - Manchester City

2 Ekim Çarşamba

19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta

19.45 Girona - Feyenoord

22.00 Aston Villa - Bayern Münih

22.00 Dinamo Zagreb - Monaco

22.00 Liverpool - Bologna

22.00 Lille - Real Madrid

22.00 Leipzig - Juventus

22.00 Sturm Graz - Club Brugge

22.00 Benfica - Atletico Madrid - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sparta Prag, Stuttgart, Salzburg, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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