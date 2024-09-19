Şampiyonlar Ligi'nde İlk Haftanın Özetleri - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde İlk Haftanın Özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Manchester City ve Inter golsüz berabere kalırken, Borussia Dortmund 3-0 galip geldi.

19.09.2024 00:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunun ilk haftası bu gece oynanan 6 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldı.

NURİ ŞAHİN, TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Club Brugge karşısında teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 76 ile 86'ncı dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYET CELTİC'TEN GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en farklı galibiyeti İskoçya ekibi Celtic'ten geldi. Sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk eden Celtic, maçtan 5-1 galip ayrıldı. İskoçya ekibine galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Liam Scales, 47'nci dakikada Kyogo Furuhashi, 56'nci dakikada penaltıdan Arne Engels, 70'inci dakikada Daizen Maeda ve 86'ncı dakikada Adam Uche Idah attı. Deplasman ekibinin tek golü ise 60'ıncı dakikada Kevin Wimmer'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Bologna – Shakhtar Donetsk: 0-0

Sparta PragSalzburg: 3-0

PSG – Girona: 1-0

Club Brugge – Borussia Dortmund: 0-3

Manchester City – Inter: 0-0

Celtic – Slovan Bratislava: 5-1

Kaynak: DHA

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