Şampiyonlar Ligi\'ne 5 takım gönderecekler

İngiliz takımları için Avrupa kupalarında dikkat çeken bir avantaj ortaya çıktı. Premier Lig ekipleri, bu sezon elde edecekleri sonuçlara göre ekstra kontenjan kazanabilir.
İddialara göre İngiliz takımlarının Avrupa kupalarında alacağı bir beraberlik daha, Şampiyonlar Ligi için ek kontenjanın kapısını aralayacak.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
