Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

25.02.2022 00:57
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat tarihlerinde 8 karşılaşma oynandı. Aynı turun rövanş karşılaşmaları 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

Manchester City turun kapısını araladı

Premier Lig'de ligde lider konumda bulunan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı gruptan son 16 turuna yükselen Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaştı. Sahadan 5-0 galip ayrılan İngiliz ekibi rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Liverpool, Inter'i deplasmanda golcüleri Salah ve Firmino ile geçerek sahadan 2-0 galip ayrılırken; son şampiyon Chelsea ise milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da forma giydiği maçta Lille'i 2-0 ile geçti. Bu turun en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i Mbappe'nin uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Bu maçta ayrıca Messi de bir penaltı kaçırdı. Ronaldo'lu Manchester United, Atletico Madrid deplasmanında maçın başında Portekizli vatandaşı Felix'in attığı golle yenik duruma düşerken, eşitliği 80. dakikada Elanga'nın attığı golle buldu.

Ara transferde en fazla bonservis ödenen isim olan Vlahovic, Juventus formasıyla çıktığı ilk maçta 30. saniyede golle tanışırken; siyah-beyazlılar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Paris Saint-Germain: 1 - Real Madrid: 0

Sporting Lizbon: 0 - Manchester City: 5

Inter: 0 - Liverpool: 2

Salzburg: 1 - Bayern Münih: 1

Chelsea: 2 - Lille: 0

Villarreal: 1 - Juventus: 1

Benfica: 2 - Ajax: 2

Atletico Madrid: 1 - Manchester United: 1 - İSTANBUL

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Manchester, Sporting, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı - Son Dakika


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