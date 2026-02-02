Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor - Son Dakika
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor

02.02.2026 17:42
Şampiyonluk yolundaki Bursaspor'da forma giyen Tunahan Ergül, takımdan ayrılarak 1. Lig'de düşme hattında bulunan Sarıyer ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yolunda ilerleyen Bursaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Yeşil-beyazlı formayı giyen Tunahan Ergül'ün takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

AYRILIĞI MUSTAFA ER DOĞRULADI

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Tunahan Ergül'ün takımdan ayrılacağını doğruladı. Deneyimli teknik adam, genç futbolcunun gün içerisinde yeni kulübüne imza atacağını açıkladı. Yerel basında yer alan bilgilere göre Tunahan Ergül, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile anlaşma sağladı.

ŞAMPİYONLUK ADAYINDAN DÜŞME HATTINA

2. Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Bursaspor'dan ayrılma kararı alan Tunahan Ergül'ün, 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sarıyer'i tercih etmesi dikkat çekti.

SARIYER KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

Bu sezon 1. Lig'e yükselen Sarıyer, geride kalan 23 haftada topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, ligde kalabilmek için kritik bir mücadele yürütüyor.

