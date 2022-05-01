Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı - Son Dakika
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Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı

01.05.2022 12:41
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı.

Ligin bitimin 3 hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da sevinç yaşanıyor. Bordo mavililer elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı. Sezon başında katılım payı alan bordo mavililer şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL'yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan Trabzonspor maç başı galibiyet primlerinden ise şuana kadar 65,34 milyon TL'yi garantiledi. Trabzonspor 11 beraberliğin karşılığı olarak da 16,5 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig'de bordo-mavililer yayıncı kuruluştan ise 24.9 milyon TL alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön elemeden başlayacak olan bordo mavililer gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.

ŞAMPİYONLUK GÖÇÜ İLE KENT KAZANDI

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğuna tanıklık etmek isteyenler dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından kente akın etti. Şampiyonluk göçü yaşanan, kara ve hava yolu ile gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan kentin ekonomisi de canlandı. Otellerin tamamı dolan, restoranların büyük yoğunluk yaşadığı Trabzon'da alış veriş merkezleri ile hediyelik eşya satan mağazalar dolup taştı. Kent ekonomisi ligin bitimine kadar sürmesi beklenen şampiyonluk kutlamaları ile kazanç elde etmeyi sürdürecek.


Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı
YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonlukla hem Trabzonspor hem kent kazandı - Son Dakika


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