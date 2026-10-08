Samsun'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, gösterilerle sürdü - Son Dakika
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Samsun'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, gösterilerle sürdü

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Samsun\'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, gösterilerle sürdü
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5-11 Ekim'de kutlanan Amatör Spor Haftası, Samsun'da İlkadım Okçuluk Salonu önünden başlayan yürüyüşle başladı, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sona erdi. İl Müdürü Feyzullah Dereci, amaçlarının amatör sporu ve sporcuları güçlendirmek olduğunu söyledi; gösterilerle sürdü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Türk sporunun temel taşlarından biri olan amatör spor, bu yıl da çeşitli etkinliklerle Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Amatör Spor Haftası Türkiye'de 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Amatör sporun gücünü ve spor kültürünü yaşatmayı hedefleyen etkinlikler Samsun'da İlkadım Okçuluk Salonu önünden hareketlenen yürüyüşle başladı. Yürüyüş, İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sona erdi. Yürüyüş esnasında açıklamalarda bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Her yıl coşkuyla kutlamış olduğumuz Amatör Spor Haftası'nı bugün de yine hep beraber bütün sporcularımızla birlikte kutluyoruz. İlk olarak yürüyüş yaptık. Yürüyüşün ardından etkinliklerimiz salon gösterileri ile devam etti. Bu etkinlikle asıl amacımız amatör sporu ve sporcuları güçlendirmek, onların sesi olmak" dedi.

"Profesyonelliğe geçen sporcu sayımız her geçen gün artıyor"

İl genelinde profesyonelliğe geçen ve başarı elde eden sporcu sayısının her gün arttığına dikkat çeken Dereci, "Türkiye kapsamında Samsun'un çok güçlü bir spor altyapısı var. Bu manada Samsun hem spor şehridir hem de tesisleşme açısından da güçlü bir ilimizdir. Bu tesisleşmeye biz de antrenörlerle, sporcularla destek veriyoruz, güçlendiriyoruz. Daha da güzel günler olacaktır. Özellikle amatörden profesyonele geçen başarılı sporcularımız var ve bu sporcularımızın sayısı her geçen gün artmakta. Biz sporcularımızı havaalanlarında karşılıyoruz. Kendilerine vermiş oldukları bu kıymetli katkılarından dolayı teşekkür için havaalanında karşılıyoruz. Bu havaalanına gidip karşılamamızın sayısı her sene daha fazla çoğaldı. Bunun çoğalmış olması, bizim başarılı olan sporcularımızın artmış olmasını gösteriyor. Bu da bizim gurur kaynağımız. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha büyük başarılı çocuklarımız, sporcularımız olacak. İnşallah bunu bekliyoruz, umut ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan etkinlikler yürüyüşün ardından halkoyunları, taekwondo, capoeira, cimnastik ve judo branşlarında çeşitli gösterilerle devam etti.

Kaynak: İHA
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