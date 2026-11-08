Samsun'da düzenlenen pickleball şampiyonasına 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen pickleball şampiyonasına 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı

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Samsun\'da düzenlenen pickleball şampiyonasına 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı
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Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Pickleball Şampiyonası'na 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gün boyu süren müsabakalar, kurumlar arası dayanışmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekledi.

Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek ve kamu personelini aktif yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen Pickleball Şampiyonası'na 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kamu Personelleri Pickleball Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan müsabakalar gün boyunca devam etti. Bağımlılıkla mücadelede sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak, kamu çalışanlarını spora yönlendirmek ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Samsun'un 17 ilçesinden farklı kamu kurumlarında görev yapan 420 personel mücadele etti.

Gün boyunca süren karşılaşmalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, organizasyon kurumlar arası iletişimin ve dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağladı. Samsun Valiliği'nin destekleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonu ve Pickleball Samsun'un çalışmalarıyla kent genelinde yaygınlaştırılan pickleball branşı, farklı organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaştırılıyor. Kamu personelini bir araya getiren şampiyona da sporun sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasındaki rolünü ortaya koydu.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın da şampiyonayı ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi ve müsabakaları takip etti.

Kaynak: İHA
İlkadımSamsunGüncelKamuSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen pickleball şampiyonasına 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı - Son Dakika
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