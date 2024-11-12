Samsun\'da Merdivenler Samsunspor Renklerine Boyandı

Spor

Samsun'da sporcuların yarışmalara hazırlanmak için antrenman yaptığı yüzlerce basamaklık bir merdiven, kırmızı-beyaza boyandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bulunan bir merdiven, Cedit Mahalle Muhtarlığı tarafından İlkadım Belediyesi'nin desteğiyle Samsunspor renkleriyle kaplandı. Zaman zaman sporcuların antrenman yaptığı merdiven, Samsunspor renklerine boyatılması mahalle sakinlerinin beğenisini toplandı.

Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Samsunspor'a destek olmak için merdivenleri kırmızı-beyaza boyattık. Mahallemizi güzelleştirmeye değer katmaya devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi Başkanımız İhsan Kurnaz'a, Başkan Yardımcımız İbrahim Güven'e, Başkan Yardımcımız Mustafa Karaduman'a, Fen İşleri Müdürümüz Serdar Bektaş'a, ilkadım Belediyesi Özel kalem Müdürümüz Halil İbrahim Aytaş'a, Meclis Üyesi Serkan Akyüz'e verdiği desteklerden ve yaptığı hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN