Samsun galibiyeti sonrası Çağdaş Atan'dan futbolcularına romantik jest! Sezen Aksu'dan şarkı armağan etti - Son Dakika

Samsun galibiyeti sonrası Çağdaş Atan'dan futbolcularına romantik jest! Sezen Aksu'dan şarkı armağan etti

Son Güncelleme: 28.08.2023 09:53

Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-1 yenen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftardan övgüyle bahseden genç hoca, "Biraz romantik davranmak gerekirse taraftara ve oyuncularıma, Sezen Aksu'dan 'Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi' şarkısını gönderiyorum." dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Çağdaş Atan, futbolcularına ve taraftarlara Sezen Aksu'dan bir şarkı armağan etti.

"ÇOK İYİ DESTEKLEDİLER BİZİ"

Çağdaş Atan mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok iyi desteklediler bizi. Bunun devamını diliyorum. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Biraz romantik davranmak gerekirse taraftara ve oyuncularıma, Sezen Aksu'dan 'Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi' şarkısını gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNU TAMAMEN KONTROL ETTİK"

Karşılaşmayı da değerlendiren Atan, "Bizim adımıza çok yorucu ve yoğun bir maç geride kaldı. Rakip bu ligde az denenen bir oyunla oynadı. Geçen sene şampiyon oldukları dönemde de, bu sene de 3 geride kalan 3 maçta da 3-5-2 pozisyonuyla sahaya diziliyorlar. Fofana'nın kanat oyuncusu olma özelliğiyle beraber biraz kendi sollarına doğru yatması, bizim bekimizle, stoperimizin arasına konumlanması maçtan önce bizi biraz düşündürüyordu. Oyuncularım oyunu tamamen kontrol etti. Bölüm bölüm topa çok iyi sahip olup, çok iyi atak geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik. Birebir eşleştiğimiz pozisyonda gol yedik. Öne geçtikten sonra temkinli durmayı düşündük. Bence bugün sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi." dedi.

Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun galibiyeti sonrası Çağdaş Atan'dan futbolcularına romantik jest! Sezen Aksu'dan şarkı armağan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun galibiyeti sonrası Çağdaş Atan'dan futbolcularına romantik jest! Sezen Aksu'dan şarkı armağan etti - Son Dakika
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