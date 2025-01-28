Samsun Terme'de 12,5 Milyon Liralık Spor Yatırımı - Son Dakika
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Samsun Terme'de 12,5 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Samsun Terme\'de 12,5 Milyon Liralık Spor Yatırımı

Samsun'un Terme ilçesinde, gençlerin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi amacıyla 12,5 milyon lira hibe desteği ile yeni halı saha yapımına başlandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yatırımın çocukların mutluluğu için önemli olduğunu vurguladı.

28.01.2025 14:01  Güncelleme: 14:03
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Samsun'un Terme ilçesinde spora 12,5 milyon liralık yatırım yapıldı.

Gençlerin ve çocukların kötü ortamlarından uzak tutmak için sportif faaliyetlere önem veren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan 12,5 milyon lira hibe desteği aldı. Bu amaçla ilçenin Atatürk İlkokulu bahçesine yeni halı saha yapımına başlanırken, ilçenin farklı mahallelerinde mevcut 6 adet sahanında bakım, onarım ve tadilat işleri gerçekleştiriliyor.

"Çocukların mutluluğu için"

Yeni spor yatırımlarının ilçeye kazandırılması nedeni ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Samsun milletvekillerine teşekkür eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak istiyoruz. Bunun için inşa edeceğimiz halı sahalarımız bunun önemli adımlarından biri. Projelerimizi hayata geçirirken çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman önceliğimiz olacak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun Terme'de 12,5 Milyon Liralık Spor Yatırımı - Son Dakika

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