Samsunlu Minik Güreşçilerden Büyük Başarı! - Son Dakika
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Samsunlu Minik Güreşçilerden Büyük Başarı!

Samsunlu Minik Güreşçilerden Büyük Başarı!
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19 Mayıs Engiz Spor Kulübü, Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Samsun'u 2. Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda temsil eden 19 Mayıs Engiz Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen organizasyonda Erdal Baki İlhan, grekoromen stilde Türkiye şampiyonu olurken, serbest stilde de Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Kulübün bir diğer başarılı sporcuları Berat Topal, İbrahim Bilal Şen, Hüseyin Niyazi Ayar ve Berat Kılıç ise mücadele ettikleri farklı kilo kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Eymen Erol Deniz de şampiyonayı Türkiye beşincisi olarak tamamladı.

Şampiyonada elde edilen derecelerin ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek ile birlikte başarılı sporcular ve antrenörleriyle bir araya geldi. Ziyarette sporcuları tek tek tebrik eden Vali Tavlı, başarıda emeği geçen antrenörlere ve ailelere teşekkür ederek sporculara yeni şampiyonalarda başarılar diledi.

Minik güreşçilerin Türkiye genelinde elde ettiği dereceler, hem 19 Mayıs Engiz Spor Kulübü'nün hem de Samsun güreşinin altyapıdaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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