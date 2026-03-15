Samsunspor 1-0 Önde

15.03.2026 22:04
Samsunspor, Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Golü Makoumbou attı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru, Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan, Holse, Yalçın Kayan, Moundilmadji

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Gürler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Makarov, Talha Sarıarslan, Onugkha

Gol: Dk. 31 Makoumbou (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

13. dakikada Eleyis Tavsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda, son anda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada Satka'nın pasında Moundilmadji, altıpas içinde topu az farkla üstten auta gönderdi.

31. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Elayis Tavsan'ın sağ taraftan pasında arka direkte Makoumbou plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

42. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Elayis Tavsan'ın kötü vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
