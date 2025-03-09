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Samsunspor, Adana Demirspor'u Geçti

Samsunspor, Adana Demirspor\'u Geçti

Samsunspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-2 yenerek puanını 50'ye çıkardı.

09.03.2025 18:20
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, konuk etiği Adana Demirspor'u 3-2 yenerek puanını 50'ye çıkarttı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Bünyamin Balat'ın ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Yunus Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

61. dakikada Yunus'un pasında kaleci Vedat Karakuş karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin vuruşunda Vedat iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

63. dakikada Zeki'nin sağdan taraftan ortasında ceza sahası içinde Emre Kılınç, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

90+3. dakikada Tait'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muja'nın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu (Soner Gönül 90+2), Ait Bennasser, Kingsley Schindler (Muja dk. 74), Olivier Ntcham (Dimata dk. 74), Emre Kılınç (Tait dk. 74), Marius Mouandilmdji

Yedekler: Efe Törüz, Halil Yeral, Nanu, Muhammet Ali, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Adana Demirspor: Murat Eser (Vedat Karakuş dk. 23), İzzet Çelik, Burhan Ersoy (Ozan Demirbağ dk. 65), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Aksel Aktaş (imbetov dk. 73), Antonio Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barasi

Yedekler: Yücel Gürol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 5, 11), Emre (dk. 63) (Samsunspor), Salih Kavrazlı (dk. 30), Tayfun (dk. 80) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ntcham (Samsunspor), Maestro, Abdulsamet (Adana Demirspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Adana Demirspor'u Geçti - Son Dakika

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