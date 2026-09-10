Samsunspor, Arca Çorum FK maçı hazırlığını Fink yönetiminde sürdürdü
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmana tedavileri süren 5 futbolcu katılmadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Arca Çorum FK maçı hazırlığını Fink yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?