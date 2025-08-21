Samsunspor Avrupa Ligi'nde Oyun Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Avrupa Ligi'nde Oyun Kaybetti

Samsunspor Avrupa Ligi\'nde Oyun Kaybetti
21.08.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Emre Kılıç'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tomasson'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

64. dakikada Kiriakopoulos'un soldan ortasında Swidersiki'nin kafa vuruşunda top direkten döndü, Tete'nin tamamladığı pozisyonda meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

66. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden Kiriakopoulos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada soldan kullanılan kornerde Brown'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

81. dakikada Soner'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Dragowski, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez

Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras (Davide Calabria dk. 59), Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Fotis Ioannidis dk. 59), Facundo Pellistri (Anass Zaroury dk. 75), Mateus Tete, Karol Swiderski (Adriano Bregou dk. 86)

Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Manolis Siopis, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Elton Fikaj, Daniel Mancini, Alexander Jeremejeff

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yunus Çift dk. 67), Antoine Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 88), Emre Kılınç (Arbnor Muja dk. 67), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 77), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Alber Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Bedirhan Çetin, Joe Mendes, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Kiriakopoulos (dk. 66), Brown (dk. 74) (Panathinaikos), (Tomasson (dk. 51) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Brown, Zaroury, Rui Vitoria (Teknik Direktör) (Panathinaikos), Celil, Tomasson (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Panathinaikos, Samsunspor, Futbol, samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Avrupa Ligi'nde Oyun Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 23:17:32. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Avrupa Ligi'nde Oyun Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.