Samsunspor Avrupa Ligi\'nde Oyun Kaybetti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Emre Kılıç'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tomasson'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
64. dakikada Kiriakopoulos'un soldan ortasında Swidersiki'nin kafa vuruşunda top direkten döndü, Tete'nin tamamladığı pozisyonda meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.
66. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden Kiriakopoulos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada soldan kullanılan kornerde Brown'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
81. dakikada Soner'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Dragowski, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Juan Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez
Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras (Davide Calabria dk. 59), Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Fotis Ioannidis dk. 59), Facundo Pellistri (Anass Zaroury dk. 75), Mateus Tete, Karol Swiderski (Adriano Bregou dk. 86)
Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Manolis Siopis, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Elton Fikaj, Daniel Mancini, Alexander Jeremejeff
Teknik Direktör: Rui Vitoria
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yunus Çift dk. 67), Antoine Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 88), Emre Kılınç (Arbnor Muja dk. 67), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 77), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Alber Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Bedirhan Çetin, Joe Mendes, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Kiriakopoulos (dk. 66), Brown (dk. 74) (Panathinaikos), (Tomasson (dk. 51) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Brown, Zaroury, Rui Vitoria (Teknik Direktör) (Panathinaikos), Celil, Tomasson (Samsunspor) - SAMSUN
