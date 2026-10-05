Samsunspor Başkanı Yıldırım, PFDK'daki 7 kişi için TFF'ye düzeltme başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Başkanı Yıldırım, PFDK'daki 7 kişi için TFF'ye düzeltme başvurusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor Başkanı Yıldırım, PFDK\'daki 7 kişi için TFF\'ye düzeltme başvurusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yıldırım, PFDK listesinde Samsunspor adı altında gösterilen 7 kişinin kulüple idari ve resmi doğrudan bağı olmadığını açıkladı. Bu kişilerin dernek yöneticiliği yaptığını, yanlışlığın düzeltilmesi için 1 Ekim'de TFF'ye başvurduklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bahis soruşturması kapsamında sevk listesinde adı geçen kişilerin kulüple idari ve resmi olarak doğrudan hiçbir bağı bulunmadığını belirterek, gerekli itirazları yaptıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmişti. Listede Samsunspor'dan da 7 kişi PFDK'ya sevk edilmişti. Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'dan sevk edilen kişilerin kulüple bir bağı olmadığını, futbolla alakası olmayan dernek yapısı altında faaliyet gösterdiğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan PFDK'ya sevk listesinde, 384 ila 390 sıra numaraları arasında yer alan Ali Asal, Seyit Ali Kindal, Giray Şen, Rıfat Yılmaz, Serkan Kaya, Gökhan Kutlu ve Zafer Erdoğan'dan oluşan 7 kişinin "Samsunspor" adı altında gösterilmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını ifade eden Başkan Yıldırım'ın imzasıyla resmi siteden yayınlanan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu kişiler, kulübümüz Futbol A.Ş. bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneği'nde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Öztürk ile Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır. Açıklamada bu ayrımın gözetilmemesi, kulübümüzün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, 1 Ekim tarihli resmi yazımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuSamsunsporGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:51
Fred’den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
13:15
Lamine Yamal’ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:20:51. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Başkanı Yıldırım, PFDK'daki 7 kişi için TFF'ye düzeltme başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei