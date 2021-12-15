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Fuat Çapa: "Sonuç beni üzdü" - Son Dakika

Fuat Çapa: "Sonuç beni üzdü"

15.12.2021 18:45
Fuat Çapa: "Sonuç beni üzdü"

1 berabere kalmalarının kendisini üzdüğünü söyledi.

1 berabere kalmalarının kendisini üzdüğünü söyledi.

Kendi sahasında oynadığı Boluspor ile 1-1 kalan Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Son haftalarda aldıkları galibiyetlerin ardından Boluspor maçında puan kaybından dolayı üzgün olduğu ifade eden Çapa, mücadeleyi değerlendirdi.

"Sonuç beni üzdü"

Üzücü bir sonuçla maçtan ayrıldıklarının altını çizen Fuat Çapa, "Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Maça da iyi başladık. Erken gol bulduk ama yediğimiz gol bize yakışmadı. İlk yarı oynadığımız oyun ve tempo gayet iyiydi. Rakip kanatlarda boşluk bıraktı, özellikle bizim sağ kanadımızda ama biz bunları değerlendiremedik. İkinci devre 10 kişi kalana kadar iyi mücadele ettik ama 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez rakip oyuna ağırlık koymak istedi. Bizde net fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremedik. Oynanan oyundan gayet memnunum ama sonuç beni üzdü. Kadro olarak belki çok oyuncu var gibi gözükse de stoper, forvet ve merkez orta sahada yeterli alternatifimiz yok. İsteğimiz değişiklikleri yapamadığımız için bu bölgelerde değişik oyuncular oynatıyoruz. Stoper menşeili Berk Taşkın ve kanat oyuncusu Çinari'yi orta saha merkezinde kullanmak zorunda kaldık" dedi. - SAMSUN

Fuat Çapa: Sonuç beni üzdü
Fuat Çapa: Sonuç beni üzdü
Fuat Çapa: Sonuç beni üzdü

Samsunspor, Spor Toto, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fuat Çapa: 'Sonuç beni üzdü' - Son Dakika Spor


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