Samsunspor'da Holse ile Ayrılık - Son Dakika
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Samsunspor'da Holse ile Ayrılık

Samsunspor\'da Holse ile Ayrılık
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Samsunspor, orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SAMSUNSPOR, 3 sezondur takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdıklarını sanal medya hesaplarından duyurdu.

Samsunspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdı. 2023-2024 sezonunda Samsunspor kadrosuna katılan Carlo Holse, kırmızı-beyazlı formayla toplam 114 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 22 gol atıp, 14 asist yaptı.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atatürklü Arma'yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın. Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı'nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti... Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

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