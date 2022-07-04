SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

04.07.2022 15:54

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon haırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon haırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Yılport Samsunspor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas, kondisyon ve yarı alanda maç oynadı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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