Yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen Yılport Samsunspor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas, kondisyon ve yarı alanda maç oynadı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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