Samsunspor\'dan Ücretsiz Bilet İmkanı

Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Göztepe maçının biletlerini öğrencilere ücretsiz yaparken, kadın ve engellilere de yüzde 20 indirim uyguladı.

Samsunspor, Süper Lig'de 6 hafta sonunda topladığı 12 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe maçının biletleri ise bugün satışa çıktı. Kulüp, Cumhuriyet Meydanı yanındaki AVM Passolig gişesinden yapılan alımlarda kadın ve engelli taraftara tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim fırsatı sunulduğunu ve tüm öğrenci taraftara kale arkası tribünlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulüpten bilet satışıyla alakalı yapılan açıklamada, "2024-25 Sezonu Trendyol Süper Lig'de evimizde oynayacağımız Göztepe maç biletleri satışa çıktı. AVM Passolig gişesinden yapılan alımlarda kadın ve engelli taraftarlarımıza tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim fırsatı. Tüm öğrenci taraftarlarımıza kale arkası tribünler ücretsiz olacaktır. Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri bilet satın alabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Güney Üst Tribün 204 ve 205 numaralı bloklar 1 maç bloke edildi

Açıklamada ayrıca Konyaspor maçında ceza alan bloklarla alakalı da şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül tarihinde oynanan Konyaspor maçında, Güney Üst Tribün 204 ve 205 numaralı bloklarda yer alan taraftarlarımızın, 19 Eylül tarihli PFDK kararı gereği Passolig kartları bir maçlık bloke edilmiş ve Göztepe ile oynayacağımız karşılaşmaya alınmayacakları bildirilmiştir."

Bilet satış noktaları

AVM: 24 Eylül 11.00 – 19.00, 25-26-27 Eylül 10.00 – 19.00, 28 Eylül 10.00 - 14.00

Stadyum gişe: 27 Eylül 10.00 - 18.00, 28 Eylül 10.00 – 17.00.

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP - A Batı Alt: bin TL

Batı Alt-Üst 1: 700 TL

Batı Alt-Üst 2: 400 TL

Doğu Alt-Üst: 250 TL

Kale Arkası: 150 TL

Misafir Tribünü: 195 TL - SAMSUN