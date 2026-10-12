Samsunspor, Fink'e UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın ardından veda etti - Son Dakika
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Samsunspor, Fink'e UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın ardından veda etti

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Samsunspor, Fink\'e UEFA Konferans Ligi\'nde son 16 turuna ulaşmanın ardından veda etti
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Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink'e kulübe verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek veda etti. Kulüp, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birliktelikte UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink'e kulübe verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor için harcadığı emek, üstlendiği sorumluluk ve görev süresi boyunca sergilediği profesyonellik için Thorsten Fink'e teşekkür ediyoruz. 2025-26 sezonunun ikinci yarısında başlayan birlikteliğimizde, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşmanın gururunu birlikte yaşadık. Kulübümüzün Avrupa yolculuğunda kendisinin ve ekibinin sağladığı katkılar her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Thorsten Fink'e saygı ve iyi dileklerimizle veda ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
SamsunsporKonferansFutbolSporSon Dakika

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