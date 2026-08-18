Samsunspor Forvet Arıyor - Son Dakika
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Samsunspor Forvet Arıyor

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Fuat Çapa, Cherif Ndiaye'nin yerine forvet arayışlarının sürdüğünü ve transfer çalışmalarını anlattı.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımdan ayrılan Cherif Ndiaye'nin yerine forvet arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın son durumunu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Transferlerin geciktiği yönündeki eleştirileri haklı bulduklarını belirten Fuat Çapa, "Bu eleştiriler gayet normal ve anlaşılabilir bir şey. Çok basit bir örnek verecek olursam mayıs ayında transfer etmek istediğimiz Gabriele Guarino için 8 milyon avro istenmişti. Haziranda rakam 5 milyon avroya düştü. Sonra daha düşük bir rakama aldık. Burada bu pazarlık kolay olan bir şey değil. İstenilen parayı hemen verirseniz hemen getirebilirsiniz. Ama bu işin tabii ki pazarlık kısmı var, ekonomik kısmı var. Bunu da yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Bazı oyuncularla performanslarından ziyade maliyetleri nedeniyle yollarını ayırmak durumunda kaldıklarını anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Çünkü bunun şöyle bir dezavantajı var. Getireceğiniz oyuncular kulüpteki maliyetleri veya maaşları bildiğinde o maaş üzerinden pazarlık yapıyor. ya da sözleşmeyi uzatmak istediğimiz oyuncular bu sefer onları örnek göstererek o maaş beklentisi içerisine giriyor. Bu da açıkçası bizi çok fazlasıyla zor durumda bırakıyor. Yani bunu da dengelemek gerekiyor. Taraftarımız tabii ki transfer istemekle, beklemekle haklı. Ama bu sadece istemekle veya beklemekle olmuyor."

"Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamak istiyoruz"

Yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çapa, "Yeni oyunculara zaman verdiğimizde bunlar da giden oyuncularımız kadar Samsunspor'da başarılı olacaklar. Ondan en ufak bir şüphemiz yok. Takımdaki yaş ortalamasını bir hayli düşürdük." ifadelerini kullandı.

Bu sezonki hedeflerine de değinen Çapa, şöyle devam etti:

"Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamış olursak bizim adımıza gerçekten çok onurlu bir sezon olmuş olacak. Ama gelecek sezon bu kadro daha büyük hedefler gerçekleştirmek zorunda. Sonuçta her sene kadro yapılanmasıyla belli hedef kovalama şansımız yok. Bunu net bir şekilde geçmişte de çok sayıda kulüpte de gördük. Çok transfer yapmak her zaman iyi takım olduğunu da göstermiyor. Bunu da çok fazlasıyla ülkemizde görüyoruz. O açıdan biraz daha kulübümüzün stratejik imkanları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor."

"Temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var"

Fuat Çapa, forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'nin kiralık olarak başka bir takıma gittiğini hatırlatarak, "Cherif Ndiaye'nin yerine forvet bakıyoruz. Ancak yabancı sınırından dolayı kimse ayrılmadan başka bir yabancı futbolcu alamayız. Gelen oyuncuda doğru profili seçmemiz gerekiyor. Yaşı gerektiğinde çift forvet oynama özelliği gibi özelliklere bakıyoruz. Birbirini tamamlayan, gerektiği zaman tek oynayabilen profilde oyuncu bakıyoruz. Bunların hepsini belirlememiz gerekiyor. Cherif Ndiaye'nin gitmesi bize orada bir yer açmış oldu. Ama forvet bulmak çok kolay değil açıkçası. Şu anda görüşmüş olduğumuz ve temas halinde olduğumuz birkaç tane forvet var." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Samsunspor, Fuat Çapa, Futbol, Spor, Son Dakika

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