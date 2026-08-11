Samsunspor Gabriele Guarino'yu Transfer Etti - Son Dakika
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Samsunspor Gabriele Guarino'yu Transfer Etti

Samsunspor Gabriele Guarino\'yu Transfer Etti
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Samsunspor, İtalyan stoper Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Guarino, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İtalyan stoper Gabriele Guarino'yu transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklama göre İtalya Serie B ekiplerinden Empoli'de forma giyen stoper Gabriele Guarino ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreni, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul CoreX Holding'de gerçekleştirildi.

Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, taraftara verdikleri sözleri tek tek tutmaya devam ettiklerini belirtti.

Gabriele Guarino transferinin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Kırmızı-beyazlı formamız altında kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. 22 yaşında ve 1,93 metre boyundaki sağ stoper Gabriele Guarino, futbol kariyerine Empoli altyapısında başladı. Kariyerinde Modena ve Carrarese formalarını kiralık olarak giyen genç savunmacı, 2025-2026 sezonunda İtalya Serie B'de 37 resmi karşılaşmada görev alarak 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Guarino, aynı zamanda İtalya U21 Milli Takımı formasını da düzenli olarak giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği, geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki lider özellikleriyle öne çıkan Gabriele Guarino'nun, genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve gelişim potansiyeliyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Gabriele Guarino'ya kırmızı-beyazlı forması altında başarılarla dolu bir kariyer diledi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Gabriele Guarino'yu Transfer Etti - Son Dakika

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