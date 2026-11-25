Samsunspor, Gençlerbirliği maçı öncesi sakat Celil Yüksel'siz antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden Celil Yüksel yer almadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma koşusu ve fizik kondisyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.
İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmadı.
Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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