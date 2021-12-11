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Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak - Son Dakika

Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak

11.12.2021 10:28
Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Ankaragücü ligin 16. haftasında tarihlerindeki 72. randevuya çıkacaklar.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Ankaragücü ligin 16. haftasında tarihlerindeki 72. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Anakaragücü daha önce 71 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor'un 30, Ankaragücü'nün de 20 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında 20 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ve Ankaragücü daha önce 36 kez Samsun'da birbirlerine rakip oldular. Samsun'da oynanan maçlarda Karadeniz temsilcisinin 18, başkent temsilcisinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. Samsun'da oynanan 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İlk 15 haftalık periyoda lig lideri olarak giren Ankaragücü, 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Rakip filelere 25 gol gönderen başkent ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü. Samsunspor ise geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi rakip filelere 20 gol atıp, kalesinde ise 18 gol gördü.

12 Aralık Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak

Samsunspor, Ankaragücü, Spor Toto, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Samsunspor ile Ankaragücü 72. randevularına çıkacak - Son Dakika
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