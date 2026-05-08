Samsunspor İstanbul\'a Gitti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Tempolu koşu yapan futbolcular, şut varyasyonları ile orta organizasyonları çalışması gerçekleştirdi.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yolu ile müsabakanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Celil Yüksel, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou katılmadı.
