Samsunspor, Joe Mendes ile Anlaşma Sağladı

beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN