beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İsveçli oyuncu Joe Mendes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Joe! Başarılarla dolu bir Samsunspor yolculuğu seni bekliyor" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Joe Mendes ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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