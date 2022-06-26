Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti - Son Dakika
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Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti

26.06.2022 17:23
Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, birinci etap kampı için Kayseri'ye hareket etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, birinci etap kampı için Kayseri'ye hareket etti.

Samsunspor, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp için yola çıktı. 29 futbolcuyla hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

" Aykut Özer, Nurullah Aslan, Alp Tutar, Ali Taha Demir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Osman Çelik, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Amir Arlı, Arvydas Novikovas, Erald Çinari, Polat Yaldır, Melih Okutan, Moryke Fofana, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Yusuf Ensar Poyrazlı, Gaetan Laura ve Tomane." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Aykut Özer, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti - Son Dakika
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