Samsunspor, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp için yola çıktı. 29 futbolcuyla hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

Kaynak: İHA

Samsunspor, Aykut Özer, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunspor, Kayseri kampına 29 futbolcuyla gitti - Son Dakika

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