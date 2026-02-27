Samsunspor Konferans Ligi'nde Son 16'ya Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Konferans Ligi'nde Son 16'ya Kaldı

27.02.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Shkendija'yı 4-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erdi.

Samsunpor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını sahasında 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

Son 16 turuna kalan takımlar

Play-off turunun ardından Samsunspor, Rijeka, Celje, Fiorentina, Lech Poznan, Sigma Olomouc, AZ Alkmaar ve Crystal Palace son 16 turu biletini aldı.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Bu turda karşılaşmalar, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0, 4-0

Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0, 3-1

Celje (Slovenya)-Drita (Kosova): 3-2, 3-2

Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya): 3-0, 2-4

Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0, 1-0

Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya): 1-1, 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan): 0-1, 4-0

Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1, 2-0

Kaynak: AA

Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Konferans Ligi'nde Son 16'ya Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 01:53:06. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Konferans Ligi'nde Son 16'ya Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.