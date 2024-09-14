Samsunspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti

Samsunspor, Konyaspor\'a 1-0 Kaybetti

Samsunspor, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta Pedrinho gol attı.

14.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Muja'nın şutu az farkla auta çıktı.

57. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Ntcham'ın şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

60. dakikada Ufuk'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutu direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Laura2nın kafa şutunu kaleci Slowik 90'dan parmaklarının ucuyla çıkardı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Emre Kılınç (Laura dk. 63), Oliver Ntcham (Tait dk. 86), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 76), Arbnor Muja (Schindler dk.63), Landry Dimata (Marius dk. 63)

Yedekler: Halil, Celil, Tait, Soner Gönül, Haluk Mustafa, Bedirhan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic (Uğurcan dk. 87), Ufuk Akyol, Alassane Ndao (Damjanovic dk. 87), Pedrinho Dos Santos (Oğulcan dk. 79), Danijel Aleksic (Keyta dk. 72), Umut Nayir (Kramer dk. 72)

Yedekler: Deniz, Adem, Yusuf Erdoğan, Melih, Prip

Teknik Sorumlu: Ali Çamdalı

Goller: Pedrinho (dk. 30) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Nikola Boranijasevic, Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Konyaspor, 3-sayfa, samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:23:27. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Konyaspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement